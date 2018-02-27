СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ «CYGNUS»

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Тема моегопроекта - сверление печатных плат, была подсказана мне моим отцом, инженером в
сфере радиотехники, он не создает платы, поскольку изготовление
профессиональных плат требует высокой точности, но иногда ему приходится чинить
незначительные элементы в электронных платах.Радиолюбительство-многогранноезанятие, для кого-то простое повторение чужих схем, для получения морального
удовлетворения, для кого-то это спорт, для кого-то развитие интеллектуальных
способностей, а для какого-то это творчество, воплощение идей и замыслов,
самоутверждение. Сами процессы изготовления плат разнообразны, но все сводится
к механическому сверлению фольгированного материала, будь то текстолит,
гетинакс или фоторопласт, затем происходит установка деталей, путем пайки. Изнебольшого опроса я узнала, что радиолюбители используют ручную мини-дрель, для
проделывания небольшого количества отверстий, но некоторые творческие люди
изготавливают своими руками самодельные сверлильные установки. Изготавливают из
материала, который находится под рукой, но не у каждого есть мастерская со
станочным оборудованием и материалами, поэтому возникает проблема: «Из чего
сделать? и как?» Я решила изучить эту тему поглубже, узнатьплюсы и минусы станков кустарного производства, сделав выводы, спроектировать
наиболее эргономичный и функциональный станок, для производства в масштабах
5000 тыс. станков (наиболее оптимальное количество для промышленного
производства).И так, главная цельпроекта — изменение привычного взгляда на дизайн производственного оборудования
и оптимизация процесса работы на нем. Моей основной целью является создание
дизайн-предложения оборудования, которому позволит упростить и ускорить процесс
серийного производства, сделать его более безопасным для пользователя и
коммерчески выгодным для массового производства, а также будет адекватно
эстетическим запросам пользователя. Изучая тему,я узнала, что с 1950-х годов активно происходит процесс изготовления плат, но
несмотря на продолжительное развитие радиотехники, на рынке отсутствует
специализированное оборудование для сверления плат, а работа ведется на
самодельных станках, а имею ввиду радиолюбительского уровня.Станок длясверления печатных плат- это одна из разновидностей сверлильного оборудования,
которое, учитывая очень небольшие размеры обрабатываемых на нем деталей,
относится к категории мини-устройств, специального назначения. Любой специалист подтвердит, что безиспользования подобного аппарата трудно обойтись при производстве
электротехнических изделий, элементы схем которых монтируются на специальных
печатных платах. Изготавливают такие платы из листовых диэлектрических материалов, а ихразмеры напрямую зависят от того, какое количество элементов схемы на них
необходимо разместить. Любая печатная плата вне зависимости от ее размеров
решает одновременно две задачи: точное и надежное позиционирование элементов
схемы относительно друг друга и обеспечение прохождения между такими элементами
электрических сигналов.