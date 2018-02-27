СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ «CYGNUS»

Тема моегопроекта - сверление печатных плат, была подсказана мне моим отцом, инженером в

сфере радиотехники, он не создает платы, поскольку изготовление

профессиональных плат требует высокой точности, но иногда ему приходится чинить

незначительные элементы в электронных платах.Радиолюбительство-многогранноезанятие, для кого-то простое повторение чужих схем, для получения морального

удовлетворения, для кого-то это спорт, для кого-то развитие интеллектуальных

способностей, а для какого-то это творчество, воплощение идей и замыслов,

самоутверждение. Сами процессы изготовления плат разнообразны, но все сводится

к механическому сверлению фольгированного материала, будь то текстолит,

гетинакс или фоторопласт, затем происходит установка деталей, путем пайки. Изнебольшого опроса я узнала, что радиолюбители используют ручную мини-дрель, для

проделывания небольшого количества отверстий, но некоторые творческие люди

изготавливают своими руками самодельные сверлильные установки. Изготавливают из

материала, который находится под рукой, но не у каждого есть мастерская со

станочным оборудованием и материалами, поэтому возникает проблема: «Из чего

сделать? и как?» Я решила изучить эту тему поглубже, узнатьплюсы и минусы станков кустарного производства, сделав выводы, спроектировать

наиболее эргономичный и функциональный станок, для производства в масштабах

5000 тыс. станков (наиболее оптимальное количество для промышленного

производства).И так, главная цельпроекта — изменение привычного взгляда на дизайн производственного оборудования

и оптимизация процесса работы на нем. Моей основной целью является создание

дизайн-предложения оборудования, которому позволит упростить и ускорить процесс

серийного производства, сделать его более безопасным для пользователя и

коммерчески выгодным для массового производства, а также будет адекватно

эстетическим запросам пользователя. Изучая тему,я узнала, что с 1950-х годов активно происходит процесс изготовления плат, но

несмотря на продолжительное развитие радиотехники, на рынке отсутствует

специализированное оборудование для сверления плат, а работа ведется на

самодельных станках, а имею ввиду радиолюбительского уровня.Станок длясверления печатных плат- это одна из разновидностей сверлильного оборудования,

которое, учитывая очень небольшие размеры обрабатываемых на нем деталей,

относится к категории мини-устройств, специального назначения. Любой специалист подтвердит, что безиспользования подобного аппарата трудно обойтись при производстве

электротехнических изделий, элементы схем которых монтируются на специальных

печатных платах. Изготавливают такие платы из листовых диэлектрических материалов, а ихразмеры напрямую зависят от того, какое количество элементов схемы на них

необходимо разместить. Любая печатная плата вне зависимости от ее размеров

решает одновременно две задачи: точное и надежное позиционирование элементов

схемы относительно друг друга и обеспечение прохождения между такими элементами

электрических сигналов.