Аудиомонтаж, аудиосоздание.
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Ассортимент услуг:
Сведение инструментальных частей композиций, инструментальной музыки в целом.
Исходя из ситуации могу взяться за вокальную часть включительно.
Написание музыки для кино, видеороликов.
Опыт работы: 5 лет.
Доп. информация:
Последние два года работаю в таких поджанрах электронной музыки, как:
Ambient, Industrial, Drone, Experimental.
Также работаю в жанрах Plunderphonics, Sampledelia, где архивные записи 60-70х годов искажаются и подвергаются шеллаковым объятиям, воссоздающим в совокупности целое пространство для гуляющей по нему фантазии слушателя.
Обожаю аналоговое сведение, с теми ламповыми нотками свободы и динамики, которые через свои возможности я по максимуму готов передать вам!
Занимаюсь также и коммерческим сведением. Все зависит от ситуации!