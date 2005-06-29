Аудиомонтаж, аудиосоздание.

Ассортимент услуг:

Сведение инструментальных частей композиций, инструментальной музыки в целом.

Исходя из ситуации могу взяться за вокальную часть включительно.

Написание музыки для кино, видеороликов.

Опыт работы: 5 лет.

Доп. информация:

Последние два года работаю в таких поджанрах электронной музыки, как:

Ambient, Industrial, Drone, Experimental.

Также работаю в жанрах Plunderphonics, Sampledelia, где архивные записи 60-70х годов искажаются и подвергаются шеллаковым объятиям, воссоздающим в совокупности целое пространство для гуляющей по нему фантазии слушателя.

Обожаю аналоговое сведение, с теми ламповыми нотками свободы и динамики, которые через свои возможности я по максимуму готов передать вам!

Занимаюсь также и коммерческим сведением. Все зависит от ситуации!