Музыка, звуки, озвучивание игр, роликов, рекламы

Выполню задание профессионально и в сроки. Работая абсолютно в любом жанре, опыт более 13 лет.

По ссылке несколько примеров музыки различных жанров, их конечно же намного больше..

https://cloud.mail.ru/public/384e7c6e5d0e%2F%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE

skype: bublik12

Email: [email protected]