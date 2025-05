Музыкальный продюсер и саунд-дизайнер

Артур Верхорубов

+7(909)-580-93-87

[email protected]

Санкт-Петербург, Россия

КАРЬЕРНАЯ ЦЕЛЬ

____________________________________________________________

Я хочу построить карьеру, делая то, что действительно люблю - музыку и саунд-дизайн для

видеоигр. Я стремлюсь стать профессионалом своего дела и внести свой вклад, создавая

интересные и захватывающие проекты.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

____________________________________________________________

Safeguards Game. Июнь 2017 – Июль 2018

Музыка и саунд-дизайн

• Музыка для главного меню и загрузочных экранов

• Саунд-дизайн для оружия, взрывов, UI

My Learning, ООО. Сентябрь 2018 – Декабрь 2019

Музыка и саунд-дизайн

• Работа над несколькими играми

• Музыка для главных меню и всех игровых уровней

• Саунд-дизайн для всех игровых элементов

How do you like it, Elon Musk? Сентябрь 2019 – Июнь 2020

Музыка

• Музыка для трейлера

• Музыка для главного меню и всех игровых уровней

ОБРАЗОВАНИЕ

____________________________________________________________

Техник по компьютерным сетям, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Сентябрь 2012 – Июнь 2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ

____________________________________________________________

• Хорошее знание английского языка

• Большой опыт работы в Ableton Live

• Понимание основ звукового синтеза

• Микширование музыкальных композиций

ССЫЛКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

____________________________________________________________

https://drive.google.com/file/d/1o9KMWk82nDdUVJDzZoJWIQxfHjjTDiaT/view?usp=sharing - портфолио в PDF формате

https://vk.com/arthurverh - моя группа в Вконтакте, где можно послушать примеры моей

музыки.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.WestGlade.RedFridge – сделал музыку и саунд-дизайн к этой игре

https://vimeo.com/416455113 - участвовал в арт проекте SYMBIOSIS как один из саунд-

дизайнеров