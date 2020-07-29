Музыкальный продюсер и саунд-дизайнер

Артур Верхорубов
+7(909)-580-93-87
Санкт-Петербург, Россия
КАРЬЕРНАЯ ЦЕЛЬ
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Я хочу построить карьеру, делая то, что действительно люблю - музыку и саунд-дизайн для
видеоигр. Я стремлюсь стать профессионалом своего дела и внести свой вклад, создавая
интересные и захватывающие проекты.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
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Safeguards Game. Июнь 2017 – Июль 2018
Музыка и саунд-дизайн
• Музыка для главного меню и загрузочных экранов
• Саунд-дизайн для оружия, взрывов, UI
My Learning, ООО. Сентябрь 2018 – Декабрь 2019
Музыка и саунд-дизайн
• Работа над несколькими играми
• Музыка для главных меню и всех игровых уровней
• Саунд-дизайн для всех игровых элементов
How do you like it, Elon Musk? Сентябрь 2019 – Июнь 2020
Музыка
• Музыка для трейлера
• Музыка для главного меню и всех игровых уровней
ОБРАЗОВАНИЕ
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Техник по компьютерным сетям, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Сентябрь 2012 – Июнь 2016
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ
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• Хорошее знание английского языка
• Большой опыт работы в Ableton Live
• Понимание основ звукового синтеза
• Микширование музыкальных композиций
ССЫЛКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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https://drive.google.com/file/d/1o9KMWk82nDdUVJDzZoJWIQxfHjjTDiaT/view?usp=sharing - портфолио в PDF формате
https://vk.com/arthurverh - моя группа в Вконтакте, где можно послушать примеры моей
музыки.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.WestGlade.RedFridge – сделал музыку и саунд-дизайн к этой игре
https://vimeo.com/416455113 - участвовал в арт проекте SYMBIOSIS как один из саунд-
дизайнеров