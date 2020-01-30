Текст, музыка, исполнение, запись, сведение.

Занимаюсь написанием современной музыки и песен в целом с 2007 года.

Работал на двух студиях звукозаписи в период с 2010 по 2016 год.

Сейчас создал свою студию с хорошей современной аппаратурой.

Пишу в стилях Pop, Rap ( в любых направлениях, от старой школы до современных трендов).

Основная деятельность "Музыкальный продюсер".

Помогу создать вам трек (песню) по вашим критериям, благодаря которому вы найдёте свою целевую аудиторию, либо новых слушателей к вашей уже наработанной аудитории.

А так же могу помочь с реализацией готового материала, помогу выпустить трек на все муз. площадки, а так же сделать посев на много миллионную аудиторию соц. сети "ВКонтакте".

Мои работы продаются на сайте МузНавигатор.

За всё время работы написал два припева на которые знают почти все.