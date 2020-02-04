Запись и монтаж музыкального кавера - 110 просмотр

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Запись и монтаж музыкального кавера Asking Alexandria - A Prophecy - 110 просмотров, длительность - 3 мин.:
- запись инструментальной части композиции (электрогитара);
- обработка аудио (монтаж, эквализация, динамическая обработка, пространственная обработка сведение, мастеринг);
- съемка на две камеры(статическая и динамическая);
- видео монтаж;
- обработка видео (цветокоррекция, работа с кривыми контраста и яркости);
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