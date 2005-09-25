Жанр - drill
Музыка и Звуки
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Работа которая довела меня до мурашек своей мелодией, своей аранжировкой, своим звучанием, драм партией, сведением и настроением.
Моя ассоциация: будто момент с фильма где главный герой делает ошибку, но осознает он о ней только в конце.