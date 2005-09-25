Жанр - drill

Музыка и Звуки
Добавлена
2 месяца назад
1 просмотр
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Работа которая довела меня до мурашек своей мелодией, своей аранжировкой, своим звучанием, драм партией, сведением и настроением.

Моя ассоциация: будто момент с фильма где главный герой делает ошибку, но осознает он о ней только в конце.