Алекс Тарн. «Повести Йоханана Эйхорна». Аудиокнига

Из вступления к книге:

"От издателя

Взявшись хлопотать об издании «Повестей Йоханана Эйхорна», я поначалу не намеревался присовокупить к оным даже краткого жизнеописания автора – человека относительно молодого и оттого не слишком подходящего в герои биографического очерка. Но расспросы любопытствующих читателей, сопровождаемые настояниями суровых редакторов, побудили меня изменить свое решение. В немалой степени способствовали этому и другие обстоятельства – чисто бытовые на первый взгляд, но, видимо, символичные по сути.

Какое-то время Йоханан был моим соседом по поселению и в некотором смысле находился на жизненном распутье. Возможно, это промежуточное его состояние и послужило косвенной причиной написания Повестей. Но недавно он женился на красавице-йеменитке и переехал в Галилею, в один из тамошних молодых городов. Выйдет ли теперь из-под его пера хотя бы одна русская строчка? Не думаю: он и прежде-то испытывал явную неуверенность в литературном русском, и мне пришлось немало поработать, вычищая из рукописи совсем уж неприемлемые жаргонные словечки и непонятные российскому уху кальки с ивритских выражений. ...

Плейлист:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbtVK7gJKfkvkSqbBxr_gMlf69Xsnsa7W