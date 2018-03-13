Аудио/видео-продакшн полного цикла

Моя команда - это профессиональные ребята, которые очень любят свою работу. Я отношусь к их числу. Совместно, мы можем изготовить продукцию любой сложности, от простой информативной видео-презентации и инфо-графики до более серьезных и более интересных видео проектов! Сам я занимаюсь написанием и озвучкой различных текстов. Рекламные ролики, игровые персонажи, звуковое сопровождение фильмов и интерактивных стендов. В общем делаю все, чтобы ваш продукт заговорил человеческим голосом!) Во вложении есть несколько вариаций готовых аудиороликов. Но если вам будет интересен весь спектр голосов, то обращайтесь... С удовольствием покажу все на что способен!)