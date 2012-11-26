DEMO ESPANOL (L/A)

http://1fm.ru/2012/11/26/borisov-roman-english-vo/

1 часть. Озвучка фильма, посвящённому 200-летию победы России над Наполеоном в Отечественной войне 1812 г. для студии "Третий Рим" (май 2012, по Заказу МИДа РФ и посольств испаноговорящих стран в России).

2 часть. Ежечасовая объявка на Голосе России.

3 часть. Рекламный ролик мужских духов "Паша" для местного телеканала Антена 3 (июнь 2012, Малага, Испания).