Интересно то, что в своё время драматург Александр Николаевич Островский написал «весеннюю сказку»

«Снегурочка» именно на Костромской земле. Кострома – не просто родина

Снегурочки. Кострома – четырежды её родина: первое рождение – возникновение

образа из обряда похорон Костромы, давшей название городу, второе рождение – в

весенней сказке А.Н. Островского «Снегурочка» – писателя и драматурга, создавшего

свои творения на костромской земле, третье рождение – съемки фильма

«Снегурочка» режиссером П. Кадочниковым в Берендеевке.

Со времен рождения на костромской земле сказочной героини прошло несколько веков. Но сердце ее продолжает биться в одном из уголков музея-заповедника – на дне не замерзающего даже зимой

родника Голубой ключик. Если у Деда Мороза домов много – и палаты в Великом

Устюге, и хоромы в одном из архангельских сел, то у внучки его – Снегурочки –

дом всего один. Родом она из Костромской области, где в своей усадьбе Щелыково

драматург написал одноимённую пьесу.

И в самой Костроме есть место, неразрывно связанное с историей Снегурочки. Это парк Берендеево царство. В красивейшем парке Костромы среди берез и сосен, на берегу двух маленьких озер

стояли до некоторых пор сказочные избушки Берендеева царства. Берендеи –

веселый, поэтичный, романтичный народ, оживший под пером русского драматурга

А.Н. Островского, впечатленного мотивами народных сказок и красотой костромской

природы.

Множество конкурсов и фестивалей, связанных с именем Снегурочки, ежегодно проводят в старинной Костроме. Это и смотр детского творчества «Волшебный мир Костромской Снегурочки», и

межрегиональный конкурс «Русская краса – Снегурочка», и городская ярмарка

«Сказочная Кострома – родина Снегурочки».

Особенности пьесы «Снегурочка» (стиль, стих, героиня)

Прежде чем написать «Снегурочку», Островский долго изучал русский фольклор: былины, язычество, как таковое.

Мизгирь, Лель, Берендей – герои пьесы – это также герои русских народных

сказок.

В «Снегурочке» Островский воплотил свою мечту о будущем русского народа. В мирном царстве берендеев, чуждом

кровавых законов и стеснений личности трудовой народ не голоден, не бродит с

котомками, не грабит по дорогам. В этой пьесе воплотились мечты Островского о

социальном порядке, основанном на гражданском равенстве людей.

Когда Островский написал «Снегурочку», её восприняли в штыки представители русской православной церкви

из-за того, что в этом углядели возвращение к язычеству. Кроме того,

современники Островского, который, кстати, был непопулярным славянофилом,

подвергли произведение жестокой критике. «Снѣгурочка,

весенняя сказка въ 4хъ дѣйствіяхъ съ прологомъ, есть какой-то фантастическій капризъ, рафинированный отъ всякихъ

реальныхъ примѣсей. Авторъ почерпнулъ содержаніе для своей сказки изъ... Но откуда онъ почерпнулъ,

изъ какой Шехерезады, это -- глубокая тайна самого автора. Утверждаютъ, что изъ

матеріаловъ первичной славянской поэзіи. Но откуда бы онъ ее ни почерпнулъ,

читать эту сказку рекомендую тому, кто хочетъ "вспомнить подъ старость дѣтски годы"» - так сурово

писал о сказке современник Островского литературный критик Герцо-Виноградский

Семён Титович. Когда поставили первый спектакль, он потерпел фиаско из-за того,

что, по мнению публики, он нёс идеи, слишком расходящиеся с православием.

Например, идея свободного брака.

Александр Николаевич назвал своё произведение «весенняя сказка». Необычен стихотворный стиль произведения,

который придаёт ему особую музыкальность. И благодаря стихотворной строке

воспринимается эта пьеса как-то по-особенному, на особой волне, в каком-то

исключительно гармоничном, древнеславянском настрое…

Поэтическая сказка «Снегурочка» стоит особняком среди целого ряда других произведений А.Н. Островского. Это

фольклорная сказка, в которой показана красота окружающего мира, любви,

природы, молодости.

В сорока оригинальных пьесах Островского из современной ему жизни практически нет героев-мужчин. Героев в

смысле положительных персонажей, занимающих центральное место в пьесе. Вместо

них у Островского героини.

Вот и в «Снегурочке» главная героиня – женщина, дочь старика Мороза и ветреной

красавицы Весны. Холодная красавица, иностранка, из-за которой

"передрались все парни". Несмотря на фантастичность произведения, в

нём затрагиваются знакомые нам всем темы человеческих взаимоотношений, любовных

треугольников. А Снегурочка словно парит над всем этим, являясь в то же время

своеобразным центром, вокруг которого происходят события, кипят человеческие

страсти. И этим она также отличается от других героинь Александра Николаевича

Островского, которые все женщины любвеобильные.

Образ Снегурочки в фольклоре, литературе и искусстве, его эволюция

Образ Снегурочки привлекал многих поэтов, писателей, композиторов, художников. Известны эскизы художника М.А.

Врубеля. В.М. Васнецов выполнил декорации для постановки оперы «Снегурочка»

Н.А. Римского-Корсакова на сцене Большого театра. Н.К. Рерих четыре раза

обращался к оформлению пьесы «Снегурочка» на оперной и драматической сценах.