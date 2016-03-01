Интересно то, что в своё время драматург Александр Николаевич Островский написал «весеннюю сказку»
«Снегурочка» именно на Костромской земле. Кострома – не просто родина
Снегурочки. Кострома – четырежды её родина: первое рождение – возникновение
образа из обряда похорон Костромы, давшей название городу, второе рождение – в
весенней сказке А.Н. Островского «Снегурочка» – писателя и драматурга, создавшего
свои творения на костромской земле, третье рождение – съемки фильма
«Снегурочка» режиссером П. Кадочниковым в Берендеевке.
Со времен рождения на костромской земле сказочной героини прошло несколько веков. Но сердце ее продолжает биться в одном из уголков музея-заповедника – на дне не замерзающего даже зимой
родника Голубой ключик. Если у Деда Мороза домов много – и палаты в Великом
Устюге, и хоромы в одном из архангельских сел, то у внучки его – Снегурочки –
дом всего один. Родом она из Костромской области, где в своей усадьбе Щелыково
драматург написал одноимённую пьесу.
И в самой Костроме есть место, неразрывно связанное с историей Снегурочки. Это парк Берендеево царство. В красивейшем парке Костромы среди берез и сосен, на берегу двух маленьких озер
стояли до некоторых пор сказочные избушки Берендеева царства. Берендеи –
веселый, поэтичный, романтичный народ, оживший под пером русского драматурга
А.Н. Островского, впечатленного мотивами народных сказок и красотой костромской
природы.
Множество конкурсов и фестивалей, связанных с именем Снегурочки, ежегодно проводят в старинной Костроме. Это и смотр детского творчества «Волшебный мир Костромской Снегурочки», и
межрегиональный конкурс «Русская краса – Снегурочка», и городская ярмарка
«Сказочная Кострома – родина Снегурочки».
Особенности пьесы «Снегурочка» (стиль, стих, героиня)
Прежде чем написать «Снегурочку», Островский долго изучал русский фольклор: былины, язычество, как таковое.
Мизгирь, Лель, Берендей – герои пьесы – это также герои русских народных
сказок.
В «Снегурочке» Островский воплотил свою мечту о будущем русского народа. В мирном царстве берендеев, чуждом
кровавых законов и стеснений личности трудовой народ не голоден, не бродит с
котомками, не грабит по дорогам. В этой пьесе воплотились мечты Островского о
социальном порядке, основанном на гражданском равенстве людей.
Когда Островский написал «Снегурочку», её восприняли в штыки представители русской православной церкви
из-за того, что в этом углядели возвращение к язычеству. Кроме того,
современники Островского, который, кстати, был непопулярным славянофилом,
подвергли произведение жестокой критике. «Снѣгурочка,
весенняя сказка въ 4хъ дѣйствіяхъ съ прологомъ, есть какой-то фантастическій капризъ, рафинированный отъ всякихъ
реальныхъ примѣсей. Авторъ почерпнулъ содержаніе для своей сказки изъ... Но откуда онъ почерпнулъ,
изъ какой Шехерезады, это -- глубокая тайна самого автора. Утверждаютъ, что изъ
матеріаловъ первичной славянской поэзіи. Но откуда бы онъ ее ни почерпнулъ,
читать эту сказку рекомендую тому, кто хочетъ "вспомнить подъ старость дѣтски годы"» - так сурово
писал о сказке современник Островского литературный критик Герцо-Виноградский
Семён Титович. Когда поставили первый спектакль, он потерпел фиаско из-за того,
что, по мнению публики, он нёс идеи, слишком расходящиеся с православием.
Например, идея свободного брака.
Александр Николаевич назвал своё произведение «весенняя сказка». Необычен стихотворный стиль произведения,
который придаёт ему особую музыкальность. И благодаря стихотворной строке
воспринимается эта пьеса как-то по-особенному, на особой волне, в каком-то
исключительно гармоничном, древнеславянском настрое…
Поэтическая сказка «Снегурочка» стоит особняком среди целого ряда других произведений А.Н. Островского. Это
фольклорная сказка, в которой показана красота окружающего мира, любви,
природы, молодости.
В сорока оригинальных пьесах Островского из современной ему жизни практически нет героев-мужчин. Героев в
смысле положительных персонажей, занимающих центральное место в пьесе. Вместо
них у Островского героини.
Вот и в «Снегурочке» главная героиня – женщина, дочь старика Мороза и ветреной
красавицы Весны. Холодная красавица, иностранка, из-за которой
"передрались все парни". Несмотря на фантастичность произведения, в
нём затрагиваются знакомые нам всем темы человеческих взаимоотношений, любовных
треугольников. А Снегурочка словно парит над всем этим, являясь в то же время
своеобразным центром, вокруг которого происходят события, кипят человеческие
страсти. И этим она также отличается от других героинь Александра Николаевича
Островского, которые все женщины любвеобильные.
Образ Снегурочки в фольклоре, литературе и искусстве, его эволюция
Образ Снегурочки привлекал многих поэтов, писателей, композиторов, художников. Известны эскизы художника М.А.
Врубеля. В.М. Васнецов выполнил декорации для постановки оперы «Снегурочка»
Н.А. Римского-Корсакова на сцене Большого театра. Н.К. Рерих четыре раза
обращался к оформлению пьесы «Снегурочка» на оперной и драматической сценах.