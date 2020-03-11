Озвучивание роликов, трейлеров, аудиокниг

Здравствуйте! Меня зовут Эдуард. Если вы ищете многогранный интересный голос, то добро пожаловать! Озвучу рекламу, аудиокниги, стихи, трейлеры, а также приму участие в качестве актера в аудиоспектаклях и как диктор на ютуб канале. А так же музыкально оформлю любую вашу работу, наполняя ее яркими музыкальными темами и атмосферными звуками. По всем вопросам обращайтесь в контакте или на почту