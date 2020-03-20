Озвучка на удержании звонка в компанию "До зарплаты"

https://drive.google.com/open?id=1tDUXrS41cR3DlHk0JbulY_ZW-YYaWWr7

Озвучка рекламы для порта Крыма, город Ялта.

https://drive.google.com/open?id=1d1NQh9vadd2_eUv07KOz03OZUnpzD1qU

Поздравление с 8 марта от компании "До зарплаты"

https://drive.google.com/open?id=1hVzhdC4mkA_gMCEUTcdCjarGvQH1uQp0