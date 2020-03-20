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Озвучка на удержании звонка в компанию "До зарплаты"
https://drive.google.com/open?id=1tDUXrS41cR3DlHk0JbulY_ZW-YYaWWr7
Озвучка рекламы для порта Крыма, город Ялта.
https://drive.google.com/open?id=1d1NQh9vadd2_eUv07KOz03OZUnpzD1qU
Поздравление с 8 марта от компании "До зарплаты"
https://drive.google.com/open?id=1hVzhdC4mkA_gMCEUTcdCjarGvQH1uQp0