Портфолио

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4 года назад
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Озвучка на удержании звонка в компанию "До зарплаты" 

https://drive.google.com/open?id=1tDUXrS41cR3DlHk0JbulY_ZW-YYaWWr7

Озвучка рекламы для порта Крыма, город Ялта. 

https://drive.google.com/open?id=1d1NQh9vadd2_eUv07KOz03OZUnpzD1qU

Поздравление с 8 марта от компании "До зарплаты" 

https://drive.google.com/open?id=1hVzhdC4mkA_gMCEUTcdCjarGvQH1uQp0