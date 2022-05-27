Портфолио дубляжа

Меня зовут Кирилл. Специалист в сфере звука. Диктор и музыкант со стажем в пять лет. За это время преуспел в сведении музыки и форме голоса, набрал лояльную аудитории в инфлюенсерской деятельности. За своими плечами имею музыкальный проект и ютуб канал "Stormgate", а также горы насыщенного опыта. Успел поработать в нескольких студиях дубляжа, таких как Bardubber's и Lostfilm. Смею заявить что моё очевидное преимущество, то что отличает меня от гигантов рынка с 25 летним стажем - это современность и творческая воля к работе.Голос баритон справиться с любой задачей быстро и качественно, а самое главное честно!