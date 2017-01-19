Почерк - инструмент подбора персонала

Почерк - еще один инструмент, с помощью которого можно очень успешно подобрать кандидата на ту или иную должность. Являясь психомоторным движением, почерк - это отражение работы нашего мозга на бумаге. Благодаря почерку можно узнать о сильных и слабых сторонах личности кандидата, проверить его на благонадежность. Основное преимущество данного метода подбора персонала - к графологическому анализу, в отличие от всех остальных видов тестирования, нельзя подготовиться заранее, что, соответственно, повышает достоверность метода.