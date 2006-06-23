Презентація на тему "Говорімо правильно про інвалідність"

Ця презентація була створена для тренінгу на тему інклюзії. Був окремий блок роботи, де я презентувала цю тему через презентацію, такий формат допомагає краще подати інформацію та більш детальніше розкрити тему. Я вважаю, що презентація - це не просто матеріал через який можна розкрити тему, а й комунікація з аудиторією, якщо правильно подати презентацію.

Я маю досвід у створенні цікавих проєктів та мінімальстичних дизайнів. Також, я працювала в таких програмах як: Canva, PowerPoint, Google презентації. Тому, якщо Вам потрібен цікавий дизайн змінімалістичними елементами, я зможу з цим допомогти!