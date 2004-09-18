Всех приветствую!

При сотрудничестве со мной : продуктивный рабочий процесс выполнения всех работ в сроки которые вы укажите , вежливо и комфортное обращение к вам.

Набор текста в Word c :

- PDF

- фото

- аудио и видео

- сканов

- старых рукописных форматов

Перепечатка вашего текста, которая включает в себя: печать текста с книжных носителей вот цифровой и текстовые информации с отсканированных Документов, печать текста отсканированных Документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных файлов в текстовые документ.

Вывод информации с фото , аудио и других источников.