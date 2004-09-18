Фриланс
Продающие тексты
Добавлена4 просмотра
4 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всех приветствую!
При сотрудничестве со мной : продуктивный рабочий процесс выполнения всех работ в сроки которые вы укажите , вежливо и комфортное обращение к вам.
Набор текста в Word c :
- фото
- аудио и видео
- сканов
- старых рукописных форматов
Перепечатка вашего текста, которая включает в себя: печать текста с книжных носителей вот цифровой и текстовые информации с отсканированных Документов, печать текста отсканированных Документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных файлов в текстовые документ.
Вывод информации с фото , аудио и других источников.