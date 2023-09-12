Копирайтер
Продающие тексты
Добавлена4 просмотра
3 месяца назад
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Копирайтер с опытом создания уникальных статей, информационных и продающих текстов, постов, рекламных материалов и акционных предложений. Владение английским, русским и греческим языками позволяет обеспечивать качественный перевод и адаптацию контента для различных аудиторий. Талантлив в создании коротких видеороликов для социальных сетей, что способствует эффективному продвижению и вовлечению аудитории. Гарантирую высокое качество и профессионализм в каждом проекте.