Мой опыт в написании текстов.Примеры работ.

Добавлена
2 года назад
94 просмотра
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Пишу качественные текста уже около пяти лет, постоянно совершенствуюсь. Вы можете ознакомиться со стилем моего письма в приложенных файлах.

Внимание!Данные работы нужны только для ознакомления с моими навыками.Их нельзя использовать для чего-то еще.Они так же не являются показателями того,в каких сферах я пишу текста,у меня нет ограничений по жанрам и стилям,я берусь за любую хорошую идею.

Эссе.docx
15 КБ
Рецензия 12 стульев.docx
14 КБ
Статья о туризме в России.docx
17 КБ