Набір тексту
Продающие тексты
Добавлена6 просмотров
2 месяца назад
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Набираю тексти у ворді. Працюю з ексель таблицями, редагую, переношу інформацію.
Пишу конспекти, реферати на будь-яку тематику від руки з різних сканованих, друкованих видань та документів.
Набираю тексти у ворді з голосових повідомлень.
Працюю з друкованими та рукописними текстами.
Працюю на українській та російській мові.