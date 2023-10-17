Набір тексту

Набираю тексти у ворді. Працюю з ексель таблицями, редагую, переношу інформацію.

Пишу конспекти, реферати на будь-яку тематику від руки з різних сканованих, друкованих видань та документів.

Набираю тексти у ворді з голосових повідомлень.

Працюю з друкованими та рукописними текстами.

Працюю на українській та російській мові.