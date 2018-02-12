Напишу текст О компании или О нас для вашего сайта

Для компании, имеющей веб-ресурс, текст "О нас" ("О компании") является надежным инструментом, который вызывает доверие посетителей (потенциальных клиентов, покупателей). По статистике более 50% посетителей перед заказом услуги (покупкой) просматривают именно эту вкладку сайта. Я создам для вас красивый текст (лаконичный, яркий, душевный - в зависимости от тематики сайта и ваших пожеланий). Для описания компании 2000 символов вполне достаточно. + тайтл и дескрипшн к статье