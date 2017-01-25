Ольга Бонн. Статьи, стихи, тексты, проза.

Здравствуйте, друзья. Еще требуются авторы уникальных статей? Тематики различные. Специалист во многих областях. Статьи на темы: строительство; искусство; медицина; спорт: единоборства(все виды), парапланы, мото-спорт; путешествия; эзотерика; детская и подростковая психология; молодежные или музыкальные движения; психология взаимоотношений различных сфер жизни; мото-кастомайзинг; цифровые фрески; дизайн; бизнес и другие..... А также: стихи, тексты, проза, транскрибация, сценарии, редактирование, создание иллюстраций в программе"иллюстратор" по заданному тех. заданию. Работа удаленно. С нетерпением жду вашего отклика, Ольга Бонн