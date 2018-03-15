Пример продающего текста для мобильного приложения

Итак, если вы открыли ссылку на данное приложение, тонаверняка оно вас заинтересовало. Ну что ж, тогда давайте я более подробно

познакомлю вас с Quencher, после чего вы поймёте, насколько полезно это приложение длявас. Чтовсё-таки представляет собой этот сервис? Quencher – это приложение, способное помочьвам найти точку по продаже алкоголя в любом месте, где бы вы не находились. Оно

подскажет, какой примерный ассортимент присутствует в данных магазинах, время

работы этих торговых точек, точные местоположения и адреса всех магазинов, а

также отзывы других пользователей, которые уже воспользовались услугами

указанных здесь алкомаркетов. В каких ситуацияхможет понадобиться Quencher? Приведу простой пример. Вы решили отправиться в гости ксвоим давним друзьям, с которыми давно не виделись. Вы не часто там бываете, и

плохо ориентируетесь в их районе. Но как

назло, именно в пути вы вспомнили, что в гости без небольшого презента

приходить не принято. Что же теперь делать? Именно с этой проблемой вам и поможет

справиться приложение, которое подскажет расположение ближайших алкобутиков и

их наиболее важные характеристики. Теперь, вы довольный приобретаете алкоголь,

и идёте к своим друзьям «не с пустыми руками». В данныймомент, сервис только начинает свою работу и недостаточно хорош, как хотелось

бы, однако он уже приобрёл базу своих первых пользователей, которые активно помогают

ему в развитии. Одними из них легко можете стать и вы. Достаточно скачать Quencher и создать там свой аккаунт, послечего вы и сами сможете оставлять комментарии о различных торговых точках, где

вам удалось побывать, а также добавлять новые, которые ещё не были отражены на

встроенной карте. Таким образом, вы поможете ему в наполнении базы новыми магазинами,

где продают алкоголь, и тем самым поможете данному проекту в развитии. Вот так, нами удалось вкратце познакомиться с этим перспективным проектом, который

наверняка поможет ещё не одной сотне человек. Quencher – ваш главный помощник, в поискеближайших алкогольных бутиков! Приятного использования!