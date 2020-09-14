Сертифицированный копирайтер, интернет-маркетолог
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5 лет назад
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Окончила "Школу Интернет-Маркетологов Марии Солодар".
Окончила "Школу Копирайтеров Марии Солодар".
Прошла курс "INSTA-тексты: как научиться писать посты для блога".
Сертификаты:
https://drive.google.com/file/d/1H4Z_o97FNAeTqE05MnnPHqu9baOMcM2m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vEHB1boS1pEGeJxDHbuTD8AZVsWW-3ih/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ncvtk86zbqRVCzjPZhsZ9JmnP1jiU_B9/view?usp=sharing
Помогаю клиенту вести магазин на платформе ETSY.
Помогаю клиенту продавать свой товар через Pinterest.
Пишу продающие тексты, редактирую.