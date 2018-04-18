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дельфин;

еврокнижка;

пума;

седафлекс;

трансформер.

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- Спальные угловые диваныПорой метраж наших жилых помещений не достаточно велик для наших желаний и возможностей. Обладая небольшим количеством квадратных метров, мы всегда стоим перед ограниченным выбором, приобретая мебель. Так, например, живя в небольшой квартире, проблема разделения спальных мест и мест для отдыха порой доставляет неудобства. Однако, решение найдется всегда. Угловые диваны с функцией трансформации в спальные - идеальное решение для небольшого пространства. Сами по себе угловые диваны весьма экономят пространство, что также является весомым плюсом маленьких комнат. Однако, задумка спальных угловых диванов такова, что при трансформации они образуют достаточно большое спальное место. Таким образом, компактный угловой диван способен превращаться в большую кровать и разместить достаточное количество человек для сна.