Выплаты по моей комиссии от рекламодателя.

Как вы видите на фотографиях, это выплаты в долларах от рекламодателя. Что это должно вам дать понять? То, что рекламодатель платил мне всего лишь 10% от денег, которые ему привлекали мои лиды.

А это значит, что более 90% от суммы, от моих рекламных компаниях оставались у рекламодателях. В лучшие месяцы, я приносил прибыли своему работодателю, более чем на 10000$, а это по миллиону рублей в месяц.



Считайте сами, готовы ли вы, работать со мной и готовы ли вы, верить мне, чтобы я заработал вам реально кучу бабла либо, если вы еще не уверены, вы можете написать мне, я проконсультирую ваш бизнес БЕСПЛАТНО, почему?



1. Я люблю рекламу и мне всегда интересно ей заниматься, поэтому я берусь за любые проекты с ней связано.

2. Я хочу показать вам, что вы можете зарабатывать реально большие денег, чем зарабатывали до этого. А это даст мне ваше доверие и мы сможем реально зарабатывать много денег вместе.



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