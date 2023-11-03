Indicators для трейдинга
Системное программирование
Добавлена3 просмотра
2 месяца назад
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Многие трейдеры для торговли на биржах пользуются различными индикаторами для определения наиболее оптимальных условий вхождения в сделку и выхода из неё.
В этом файле собраны основные и наиболее часто используемые индикаторы, которые Вы можете внедрить в своё программное обеспечение.
https://github.com/BG-SoftWare/indicators_lib
#cryptocurrency #crypto #trading #Python3