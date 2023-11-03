Indicators для трейдинга

Многие трейдеры для торговли на биржах пользуются различными индикаторами для определения наиболее оптимальных условий вхождения в сделку и выхода из неё.

В этом файле собраны основные и наиболее часто используемые индикаторы, которые Вы можете внедрить в своё программное обеспечение.



https://github.com/BG-SoftWare/indicators_lib



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