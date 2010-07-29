Pseudo-spelling v1.0

Программа висит в трее и отслеживает клавиатурный ввод. При вводе слов/словосочетаний она обращается к локальной БД (MS Access) в таблицу неправильных словосочетаний, и в случае нахождения в ней введенного слова/словосочетания выводит окна для выбора пользователем правильного словосочетания, либо же пропуска замены. При нажатии кнопки "Заменить", программа заменяет введенный текст на правильный из БД средствами драйвера клавиатуры. Окна можно перетаскивать за "тело" по всему экрану, после чего они сохраняют свои координаты для дальнейшего отображения. Также был разработан менеджер БД для наполнения и редактирования БД администраторами. Полная поддержка юникода, в частности диакритических знаков румынского языка.

Среда разработки: Borland Delphi 7, Embarcadero Delphi 2010.

ОС: Windows XP/Vista/7.

Комментарий: Проект разрабатывался под заказ PRIMASOFT SRL (http://primasoft.biz/)