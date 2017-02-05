Редактор DBF-файлов.

Добавлена
7 лет назад
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Приложение позволяет добавлять/удалять элементы DBF-файла. При добавлении программа запрашивает  ввод значений каждого поля. В случае, если происходит добавление не в начало файла ,то указывается номер элемента после которого необходимо вставить новый элемент. При удалении запрашивается номер удаляемого элемента. Также содержимое DBF-файла можно вывести в txt-файл. Приложение реализовано на Си.