Редактор DBF-файлов.

Приложение позволяет добавлять/удалять элементы DBF-файла. При добавлении программа запрашивает ввод значений каждого поля. В случае, если происходит добавление не в начало файла ,то указывается номер элемента после которого необходимо вставить новый элемент. При удалении запрашивается номер удаляемого элемента. Также содержимое DBF-файла можно вывести в txt-файл. Приложение реализовано на Си.