Система удаленного управления приложениями

Для более эффективной работы коллектива Заказчика был необходим механизм для удаленного оперативного вмешательства в рабочие процессы обычных пользователей высоко квалифицированых сотрудников предприятия.

Данная система должна позволить оператору (Ассистенту) отправлять копию рабочего окна со всей информацией (сторонней, проецируемой) на нем на удаленную ПЭВМ.

Оператор на удаленной ПЭВМ (Мастер) быстро проводит необходимые действия в рабочем окне с помощью мыши и клавиатуры, и закрывает его, ожидая приема других окон.