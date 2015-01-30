В данный момент являюсь студентом факультета психологии МГУ (3 курс). Это мое второе образование. За плечами имеется существенный опыт различного плана. Удалось побыть курсантом, студентом, преподавателем, руководителем, научным сотрудником, официантом, фотомоделью, фитнес тренером… Первое образование инженерное, имею степень кандидата наук, офицер запаса. Женат, есть дети. Психологической деятельностью занимался всегда. Посетил множество тренингов, расстановок, бесед и консультаций. Обучался у профессионалов консультированию и проведению расстановок по Хелингеру. Прошло действительно много времени до того, как я решил сделать психологическое консультирование своей основной деятельностью. В течение 5 лет мне удалось попрактиковаться самостоятельно в этой области и наработать непосредственный опыт. В итоге из меня получился хороший психолог-практик, а получение диплома не за горами.

К сожалению, заявление о себе в области психологического консультирования оказалось достаточно сложной задачей ввиду конкуренции и «модности» профессии. Однако, в моем случае вы можете рассчитывать на менее затянутую по срокам работу, что дает оптимальное сочетание цены и качества.

Я занимаюсь решением психологических вопросов в личной и семейной сферах; работаю над решением как конкретной проблемы, так и с личностью в целом с точки зрения психологического роста. И в своей работе я гарантирую вам свободу от моральных оценок, религиозных взглядов и любых других притязаний. Научно-практический подход в чистом виде. Выбор всегда окажется за вами.