Сотрудник службы Тех.Поддержки сайта(Support)

Готов работать в службе тех.поддержки сайта.

Любого,желательно по сайтам с тематикой игр:"Dota 2/CS:GO",но вообщем тематика не важна.

Наличие свободного времени подтверждаю.

Прекрасно владею Украинским и Русским языком.

Мои положительные качества: Трудолюбие, быстрообучаемость, терпение, выдержка, продвинутый пользователь ПК, умение общения с людьми.

Опыта работы нет,надеюсь на ваше понимание.