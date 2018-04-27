Сотрудник службы Тех.Поддержки сайта(Support)

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Готов работать в службе тех.поддержки сайта.
Любого,желательно по сайтам с тематикой игр:"Dota 2/CS:GO",но вообщем тематика не важна.
Наличие свободного времени подтверждаю.
Прекрасно владею Украинским и Русским языком.
Мои положительные качества: Трудолюбие, быстрообучаемость, терпение, выдержка, продвинутый пользователь ПК, умение общения с людьми.
Опыта работы нет,надеюсь на ваше понимание.