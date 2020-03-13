Новая энциклопедия Подолья

Просветительский проект об истории, персоналиях, географии и т.п. Подолья, исторического региона центра Украины, в который входят несколько областей. Проект просуществовал 6 лет. Вышло в эфир более 250 эпизодов. На украинском языке.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLKKbRCS4sKpF2me_7GGl6VX-NokvGL6V&fbclid=IwAR3HQC_9lRgxXnNg-7WEXWjwjpdtWI-MlxoR1cCS2ao2S6YPT2X1KAujzqU