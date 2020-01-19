Реклама жалюзей

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Сцена №1

Мужчина лет 30-35 открывает дверь своего дома и заходитвнутрь.

Сцена №2

Мужчина кладет ключи от двери на тумбочку в коридоре изаходит в ванную.

Поворачивает голову а на него через окна в ванну смотритсосед.

Сцена №3

Мужчина заходит вкухню и наливает в чашку кофе, поворачивает голову а на него через окно смотрит

соседка – женчина. Мужчина смотрит на нее грустно улыбается и машет вяло ей рукой.

Сцена №4

Мужчина заходит в спальню и садиться на кровать и включает телевизор.

Тут он замечает что через окно в спальне на него смотрят подростки.

Мужчина улыбается, берет дистанционное управление направляет его в сторону окна и нажимает кнопку.

Начинают опускаться жалюзи и закрывают окно.

Сцена №5

Мужчина счастливо улыбается и ложиться на спину на кровати, закидывает руки за голову и говорит слоган.

Крупным планом жалюзи, название торговой марки.

Слоган: "Теперь я наслажусь своим миром сам!"

Конец.

Ролик рассчитан на 40 сек.