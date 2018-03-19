Сценарий к мультфильму

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Выполнено по заказу.
История заказа:
Сейчас я ищу сценариста.
Пока я хотел заказать 1 серию.
Вот главный герой.
Он живёт в горшке с цветком.
В квартире в проходной комнате где много много разных цветков и растений.
В этомй квартире живёт мальчик и его мама с папой.
Я думал назвать его ( Листочком ).
Первая серия это как он появился на свет
И как он ухаживать за своим домом и как появились первые паразиты которые поедают цветы..