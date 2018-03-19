Сценарий к мультфильму

Выполнено по заказу.

История заказа:

Сейчас я ищу сценариста.

Пока я хотел заказать 1 серию.

Вот главный герой.

Он живёт в горшке с цветком.

В квартире в проходной комнате где много много разных цветков и растений.

В этомй квартире живёт мальчик и его мама с папой.

Я думал назвать его ( Листочком ).

Первая серия это как он появился на свет

И как он ухаживать за своим домом и как появились первые паразиты которые поедают цветы..