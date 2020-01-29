Сценарий встречи выпускников средней школы

Встреча рассчитана на весь день и состоит из 5 этапов:

I этап «А у нас во дворе…» 14.00 – 14-30 место действия школьный двор

II этап «Нас посчитают, но это не больно…»14.30 – 15.00 место действия фойе школы

III этап Классный час “По волнам моей памяти…” 15.00 – 16.00

IV этап Большая перемена 16.00 - 16.45 фотографирование, свободное общение, перекур (в специально отведенных местах),

V Торжественный вечер «Не повторяется такое никогда…» 17.00 – сколько хватит сил…