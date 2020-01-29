Сценарий встречи выпускников средней школы

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Встреча рассчитана на весь день и состоит из 5 этапов:
I этап «А у нас во дворе…» 14.00 – 14-30 место действия школьный двор
II этап «Нас посчитают, но это не больно…»14.30 – 15.00 место действия фойе школы
III этап Классный час “По волнам моей памяти…” 15.00 – 16.00
IV этап Большая перемена 16.00 - 16.45 фотографирование, свободное общение, перекур (в специально отведенных местах),
V Торжественный вечер «Не повторяется такое никогда…» 17.00 – сколько хватит сил…