Умею быстро печатать,знаю программы. ПИШУ СЦЕНАРИИ

Меня зовут Юлия, я увлекаюсь музыкой,пишу стихи, ПИШУ СЦЕНАРИИ! сама придумываю стихи к сценариям. Умею быстро печатать, умею работать с программами. У меня есть доступ к интернету всегда. Я обучаюсь на администратора Отельно -ресторанного бизнеса. У меня есть музыкальное образование, очень люблю читать книги. Знаю очень много стихов русских поэтов. Нужна помощь обращайтесь! Также пишу дипломные работы, и рефераты.