Тестирование Movavi VideoSuite

Тестирование ПО
Добавлена
15 лет назад
609 просмотров
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http://www.movavi.com/suite/

Название работы: функциональное тестирование комплекта программ для обработки видео и аудио.

Обязанности: полный цикл тестирования desktop приложения.

Назначение приложения: модули редактирования, конвертирования, захвата, разрезания, скачивания онлайн видео, записи CD/DVDдисков.