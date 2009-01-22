Тестирование Movavi VideoSuite
Тестирование ПО
Добавлена609 просмотров
15 лет назад
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Название работы: функциональное тестирование комплекта программ для обработки видео и аудио.
Обязанности: полный цикл тестирования desktop приложения.
Назначение приложения: модули редактирования, конвертирования, захвата, разрезания, скачивания онлайн видео, записи CD/DVDдисков.