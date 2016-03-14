Тестирование веб-проекта Dadata

Были проведены следующие работы

• Тестирование web-проекта Dadata.ru, который помогает пользователям стандартизировать и автоматически откорректировать личные данные клиентов

• Осуществление функционального тестирование проекта. Проверка корректности обработки личных данных клиентов

• Тестирование системы выпадающих подсказок Dadata. Проверка корректности подсказок в зависимости от различных входных данных

• Осуществление тестирования процесса регистрации нового пользователя. Тестировал возможности регистрации с различными входными данными

• Осуществление тестирования функции загрузки файлов в систему обработки Dadata

• Тестирование корректности обработки файлов с различным расширением и версиями ПО

• Выполнение кросс-браузерного тестирования

• Осуществление тестирование пользовательской документации