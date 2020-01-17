Анимированная кнопка с переливанием градиента
Добавлена126 просмотров
4 года назад
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// Смотрите видео во вложении
Кнопка с переливающимся градиентом и подсвечиванием при наведении.
Цвета можно изменить под ваш проект, анимацию ускорить/замедлить/активировать только при наведении и т.д.