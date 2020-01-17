Анимированная кнопка с переливанием градиента

Добавлена
4 года назад
126 просмотров
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Кнопка с переливающимся градиентом и подсвечиванием при наведении. 

Цвета можно изменить под ваш проект, анимацию ускорить/замедлить/активировать только при наведении и т.д.