Battle system for DataLife Engine

http://2micro.ru/battle

Модуль движка DataLife Engine для проведения соревнований-баттлов на хип-хоп сайте. Он дает возможность выкладывать треки участников на сайте и удобно прослушать выложенные треки. Для администраторов есть возможность удалить трек прямо не выходя с сайта. Модуль был специально написан для сайта 2micro.ru

Версия: 1.0.1