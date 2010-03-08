Battle system for DataLife Engine
Веб-программирование
Добавлена108 просмотров
14 лет назад
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Модуль движка DataLife Engine для проведения соревнований-баттлов на хип-хоп сайте. Он дает возможность выкладывать треки участников на сайте и удобно прослушать выложенные треки. Для администраторов есть возможность удалить трек прямо не выходя с сайта. Модуль был специально написан для сайта 2micro.ru
Версия: 1.0.1