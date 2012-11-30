Блокировка доступа к сайту

http://www.nailsprofi.ru/

Данный плагин блокирует пользователям доустп к сайту, пока они не нажмут "лайк" для одной из социальных сетей. Нажимать надо раз в сессию. Доступные сети: ВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники.

Примеры работы плагина можно посмотреть тут:

https://docs.google.com/open?id=0BxydATw9Y_QxUGN4MGFlOXBrTXc

https://docs.google.com/open?id=0BxydATw9Y_QxLU1IMmlqVmZuTDA

https://docs.google.com/open?id=0BxydATw9Y_QxaGktcGctYks0Y3M

Исходный код можно найти тут:

https://docs.google.com/open?id=0BxydATw9Y_QxckY3ejNfcVRVTGM

Ограничения:

1) Публикуемый текст должен быть короче 140 символов - ограничение для Twitter API.

2) Приложение для ВК должно быть типа standalone и иметь права с побитовой маской более 8192.