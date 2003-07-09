Chat

Веб-программирование
Добавлена
2 месяца назад
нет просмотров
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DEMO: React App (main--visionary-arithmetic-6f42fa.netlify.app)

  • Перемкнути тему: дозволяє змінювати дизайн.

  • Вхід у кімнату: Ця функція дозволяє користувачам входити в спеціальні чати.

  • Спілкування в чаті з іншими користувачами: Однією з основних функцій онлайн-чату є можливість спілкуватися з іншими людьми, які також присутні в чаті.

  • Збереження повідомлень: повідомлення зберігаються під час повторного завантаження або повторного входу в кімнату.

  • Можливість використовувати емодзі та наклейки: Емодзі та наклейки додають емоційного забарвлення спілкуванню.