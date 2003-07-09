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Веб-программирование
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Перемкнути тему: дозволяє змінювати дизайн.
Вхід у кімнату: Ця функція дозволяє користувачам входити в спеціальні чати.
Спілкування в чаті з іншими користувачами: Однією з основних функцій онлайн-чату є можливість спілкуватися з іншими людьми, які також присутні в чаті.
Збереження повідомлень: повідомлення зберігаються під час повторного завантаження або повторного входу в кімнату.
Можливість використовувати емодзі та наклейки: Емодзі та наклейки додають емоційного забарвлення спілкуванню.