Comp config
Веб-программирование
Добавлена251 просмотр
12 лет назад
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http://it-m.by/sborka-kompyutera-online.html
http://alexdove.net/other/comp_config/
Сборка компьютера по комплектующим, с отправкой заявки (списка комплектующих)
Все данные подгружаются из xml (текст, id, параметры, ссылки на категории и проч.)