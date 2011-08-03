http://it-m.by/sborka-kompyutera-online.html

http://alexdove.net/other/comp_config/

Сборка компьютера по комплектующим, с отправкой заявки (списка комплектующих)

Все данные подгружаются из xml (текст, id, параметры, ссылки на категории и проч.)