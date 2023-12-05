CTO myextra.kz
Веб-программирование
Добавлена4 просмотра
18 дней назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В динамичной образовательной среде жизненно важное значение имеет содействие вовлечению учащихся посредством внеклассных мероприятий. MyExtra — это инновационная платформа, предназначенная для оптимизации и улучшения внеклассной работы учащихся, предоставляющая удобный интерфейс и руководство на основе искусственного интеллекта.
Ссылка на сайт - https://myextra.kz/