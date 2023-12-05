CTO myextra.kz

Веб-программирование
Добавлена
18 дней назад
4 просмотра
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В динамичной образовательной среде жизненно важное значение имеет содействие вовлечению учащихся посредством внеклассных мероприятий. MyExtra — это инновационная платформа, предназначенная для оптимизации и улучшения внеклассной работы учащихся, предоставляющая удобный интерфейс и руководство на основе искусственного интеллекта.

Ссылка на сайт - https://myextra.kz/