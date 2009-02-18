Детская образ. программа "Я учусь читать слова"

Веб-программирование
Добавлена
15 лет назад
179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://www.studio-mir-mir.spb.ru/web-03-present.htm

Для распространения на компакт-дисках.

Из-за большого веса здесь показывается только основной интерфейс, без подключаемых модулей.

Формат файла не определен или не поддерживается!