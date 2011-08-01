Diskaynter.ru сайт скидок

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Веб-программирование
Добавлена145 просмотров
12 лет назад
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Выполненые работы:
- Подключение платежной системы
- Доработка админ панели
- Правка верстки
- Проведены комплексные работы по модернизации CMS.
- Приведение сайта к стандартам w3c
- Создание xml файлов для партнерской программы
- Администрирование и тех поддержка сайта