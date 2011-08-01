Diskaynter.ru сайт скидок

Веб-программирование
Добавлена
12 лет назад
145 просмотров
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http://diskaynter.ru/i

Выполненые работы:

- Подключение платежной системы

- Доработка админ панели

- Правка верстки

- Проведены комплексные работы по модернизации CMS.

- Приведение сайта к стандартам w3c

- Создание xml файлов для партнерской программы

- Администрирование и тех поддержка сайта