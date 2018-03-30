Electron + React.js Windows x64 App

Приложение позволяет легко добавлять, удалять, изменять, расставлять, итд, любые игровые предметы, не игровых персонажей. А так же сопоставляет правильность клиентских данных и данных на сервере, что помогает сохранить синхронизацию клиента и сервера и избежать ошибок вида, когда клиент видит мол ему начислено +10 урона, а по факту сервер начисляет +1.