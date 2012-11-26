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Очередной развлекательный портал компании "Подряд". Теперь пользователи компании могут смотреть некоторые телеканалы, предоставляемые компанией посредством сайта. Помимо этого, пользователи могут подать платные объявления в эфир, либо прочитать смс-чат. Оплата объявлений осуществляется с помощью сервиса "Робокасса".