http://gorod-tv.tv/

Очередной развлекательный портал компании "Подряд". Теперь пользователи компании могут смотреть некоторые телеканалы, предоставляемые компанией посредством сайта. Помимо этого, пользователи могут подать платные объявления в эфир, либо прочитать смс-чат. Оплата объявлений осуществляется с помощью сервиса "Робокасса".