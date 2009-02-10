Http://www.nemovitosti.ru/
Веб-программирование
Добавлена217 просмотров
15 лет назад
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Функционал сайта:
* регистрация риелторского агентства
* разграничение прав групп пользователей внутри риелторского агентства
* возможность оставить объявление о продаже или аренде недвижимости
* одиннадцать типов недвижимости
* возможность импорта объявлений в базу сайта
* мультиязычность
* многочисленные формы поисков и фильтры
* система управления баннерами