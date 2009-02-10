Http://www.nemovitosti.ru/

Веб-программирование
Добавлена
15 лет назад
217 просмотров
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http://www.nemovitosti.ru/

Функционал сайта:

* регистрация риелторского агентства

* разграничение прав групп пользователей внутри риелторского агентства

* возможность оставить объявление о продаже или аренде недвижимости

* одиннадцать типов недвижимости

* возможность импорта объявлений в базу сайта

* мультиязычность

* многочисленные формы поисков и фильтры

* система управления баннерами